Aqua Aging Beef – bestes, gereiftes Fleisch hergestellt durch innovative Fleischreifung von Metzgermeister Dirk Ludwig

AQUA AGING – DER NEUE TREND IN DER FLEISCHREIFUNG.

Dirk Ludwig aus Schlüchtern in Hessen ist ein Premium-Fleischlieferanten der Spitzengastronomie.

Er beliefert u.a. Tim Mälzers Bullerei in Hamburg. Was macht Dirk Ludwig so besonders und unterscheidet ihn von anderen Fleischproduzenten? Hier die kurze und knackige Antwort: Er hat die Fleischreifung revolutioniert. Mit dem Fleischeinlegeverfahren „Aqua Aging“ begeistert er die Gaumen seiner Kunden. Dabei legt er das Fleisch für drei bis vier Wochen in natürlichem Mineralwasser ein. Dabei kommt es auf die Ausgewogenheiten der Mineralien und dem perfekten Druck an. Das Ergebnis: Das zartestes Fleisch, was butterweich und extrem zart daherkommt. Das Fleisch bleibt dabei extrem saftig und bekommt so einen belebenden mineralischen Geschmack.

Luxusrausch konnte den exklusiven Gaumenschmaus im Hamburger Gourmet-Restaurant „Nil“ probieren:

Aqua Aged Beef gibt es exklusiv bei „Der Ludwig“:

Hier könnt ihr das Aqua Aged Beef online direkt beim Ludwig bestellen.

Dirk Ludwig im Interview:



6