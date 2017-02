Kennen Sie den niederländische Nationalfeiertag, den Königstag? Zum Königstag befindet sich Amsterdam im orangefarbenen Ausnahmezustand, bei dem viele Menschen in den Straßen und Parks von Amsterdam eine riesige Party feiern. Straßen, Parks, Grachten und Häuser färben sich in die Nationalfarbe Orange. Im Vorfeld hat KLM und Heineken ein großes Gewinnspiel veranstaltet, bei dem zehn glückliche amerikanische Gewinner, die an einem überraschenden Wettbewerb von KLM und Heineken teilgenommen haben – zum Königstag nach Amsterdam eingeladen wurden.



Der Wettbewerb wurde auf der Amsterdam Avenue in New York veranstaltet, wo KLM und Heineken eine Miniatur-Nachbildung des Königs-Tag nachstellte – mit einem Flohmarkt, besetzt mit Promo-Personal. Den Gewinnspielteilnehmern wurden Fragen gestellt – wer sie richtig beantwortet hat, wurde als Gewinner ausgewählt.

Die Gewinner versammelten sich am JFK-Flughafen in New York. Dabei ahnten Sie nicht, dass sie nach Amsterdam fliegen, wo ein hervorragendes Programm von Aktivitäten auf Sie wartete. Die Überraschung war entsprechend groß!

Schau einfach mal das Video an!



Und vor allem, besucht auch mal den Königstag in Amsterdam. Einfach großartig!

