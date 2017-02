Die mediterrane Baleareninsel Mallorca im westlichen Mittelmeer ist mit ihrer atemberaubenden Landschaft am Meer längst bekannt als Traumwohnsitz mit Villen im High-End-Sektor. Hier findet man Luxusdomizile unterschiedlichster Baukunst. Villen im mediterranen Stil, historisch-elegant oder auch in modernem Design bieten mit ihren gepflegten und blühenden Rasenanlagen neben einem Swimmingpool, Golf- und Tennisplätzen einen Ort, der einlädt, die schönen Dinge des Lebens zu genießen.

Die Top 10:

Zu den 10 luxuriösesten Villen Mallorcas gehört die Villa Cala Bona an der Ostküste mit einer Wohnfläche von 6.000 m² und einem Außengelände von 365.000 m². Mit einem zugehörigen Jagdgelände ist sie das wohl teuerste Objekt der Insel.

Ebenfalls eines der teuersten Anwesen auf Mallorca ist eine moderne Villa in Sol de Mallorca. Sie liegt im Südwesten der Insel direkt am Meer und hat eine Wohnfläche von 670 m² und eine moderne Außenanlage mit 1.970 m².

6 Schlafzimmer mit Ankleideräumen und Bädern en Suite und WC, eine große Küche und ein großes, offenes Wohnzimmer mit Kamin bieten neben modernster, computergesteuerter Haustechnik eine Klimaanlage, Sicherheitsfenster, Jacuzzi, Weinkeller, Sonnenschutzjalousien und vieles Mehr. Von der Poolanlage mit Wasserfall im Außenbereich gelangt man über einen privaten Zugang zu einem kleinen Sandstrand.

Eine weitere Luxusvilla im rustikal-historischen Baustil mit Holzfußboden und Gebälk steht auf einem Berg in Son Puig. Von dort hat man einen Blick auf die Bucht von Palma de Mallorca, 5 Minuten von Palma entfernt. Diese Villa hat ein zusätzliches Haus mit etwa 400m², welches als Gästehaus oder für Personal genutzt werden kann. Sie ist mit einer Fläche von 3.500 m², 17 Schlafzimmern, 13 Bädern , Kamin und mehreren weiteren Zimmern geeignet für gesellschaftliche Anlässe. Außen um die Villa kommt man über verschiedene Zimmer auf mehrere Terrassen und zur Poolanlage. Ein Tennisplatz gehört zur Villa; Golfplätze und Schulen sind in Son Vida, nur einige Minuten entfernt des Anwesens.

Im eleganteren Stil eines Stadt-Palastes zeigt sich ein weiteres Domizil der Luxusklasse im der Altstadt von Palma de Mallorca. Es wurde 2010 komplett renoviert und hat einen eigenen Innenhof. Mit einem Aufzug oder über eine Treppe im Inneren der Villa gelangt man in 4 Etagen. Zu den Wohn- und Schlafzimmern dieser Villa gehören weitere Säle für besondere Anlässe sowie ein Heimkino, eine Bibliothek, ein Hallenbad mit Spa-Bereich und einer Grotte, die als Weinkeller dient. Dieser Stadt-Palast befindet sich in der Nähe der Kathedrale, die man, wie auch das Meer, von der großen Dachterrasse beim Sonnen oder auch bei Sonnenuntergang überblicken kann. Vom Anwesen bis zur City sind es nur ca. 5-10 Minuten.

Eine zu sanierende Traum-Luxusvilla am Meeresufer liegt in Camp de Mar. Sie hat eine Wohnfläche von 340 m² und eine Außenfläche von 6.700 m² mit Garage und ist umgeben von einer großen Terrasse. Zum Garten zugehörig sind ein Gartenappartement und 2 weitere Appartements.

Unter den luxuriösesten Villen Mallorcas befindet sich mit einem opulent-historischen, aber sanierungsbedürftigen Mauerwerk aus dem 12. Jahrhundert ein wunderschöner Palast, ebenfalls in Palma de Mallorca und nahe gelegen an anderen historischen Gebäuden, Restaurants und Geschäften. In ruhiger Umgebung hört man nur den Klang der Kirchenglocken, was die Opulenz des Bauwerks noch unterstreicht, wenn man in der großen Halle dieses besonderen Gebäudes steht. Ein Traumpalast, der zum Leben erweckt werden will.

Folgende 3 Anwesen in Son Vida und eine

Villa in Port Andratx gehören ebenfalls zu den 10 luxuriösesten Villen der Insel: Ein mediterranes Anwesen mit Gästehaus, Poolanlage, 10 Schlafzimmern und 10 Bädern, Kamin, Fitnessraum, Weinkeller und vielen weiteren Zimmern.

Ein noch im Bau befindliches, repräsentatives Anwesen in Son Vida mit großer Pool- und Außenanlage, bei dem noch eigene Wünsche eingebracht werden können.

Des Weiteren eine moderne Design-Luxusvilla mit wunderbarem Ausblick und einem 18m langen Überlaufpool am Berg gelegen und eine Neubauvilla mit atemberaubendem Ausblick, direkt in erster Linie am Meer in Port Andratx.

Weitere Informationen:

Auf der Internetseite Tierra Mallorca finden Sie Näheres sowie Fotos über einige der o.g. Objekte. Tierra-Immobilien ist Ihr kompetenter und vertrauenswürdiger Ansprechpartner für Immobilien im Luxussegment und kümmert sich für Sie um den gesamten Service beim Immobiliengeschäft.

7