Jetzt neu in der KLM Business Class – der einzigartige Full-Flat- Sitz. Er ist das Herzstück der neuen KLM World Business Class, der gemeinsam von KLM und der niederländischen Design-Ikone Hella Jongerius entwickelt wurde. Hella Jongerius hat einen einzigartigen Sitz – in Kombination aus handwerklichen und industriellen Produktionstechniken geschaffen, der seines Gleiches sucht. Der Sitz bietet den Passagieren mehr Privatsphäre und Individualität und eine angenehme Nachtruhe während des Flugs. Es gibt nichts Besseres, als abheben und ausgeruht an seinem Ziel ausgeruht wieder aufzuwachen.

Aber sind die Menschen wirklich bereit für eine Full-Flat- Sitz? Zum Kampagnenstart hat KLM einen kleinen Test für bald abhebende Passagiere erstellt: Flach oder nicht? Das ist hier die Frage! KLM präparierte einen Sitz an einem gewöhnlichen Flughafen so, dass er sich zu einem Full-Flate-Bett zurücklehnte, sobald ein Passagier drauf Platz nahm. Die erste Person , die in ihm liegen blieb bis der Sitz vollständig flach zugelehnt war, gewann zwei World Business Class -Tickets.

Die lustigsten und besten Reaktionen wurden in einem unterhaltsamen Video mit geschnitten … schaut selbst einfach mal rein … oder fliegt einfach mal mit KLM

