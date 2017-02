Sanfte und geschmeidige Haut muss nicht immer mit teuren Produkten erzielt werden. So funktioniert das auch mit der neuen „In der Dusche Bodylotion“ von Garnier. Die Garnier In der Dusche Bodylotion ist eine Bodylotion versorgt die Haut 24h mit Feuchtigkeit, ohne zu fetten. Dabei ist die Anwendung extrem zeitsparend. Die Anwendung erfolgt morgens oder abends während des Duschens. Die Haut wird bis in die Tiefe mit Feuchtigkeit

versorgt, sofort gepflegt. Anschließend fühlt sich Ihre Haut seidig zart an.

In dieser tollen „In der Dusche Bodylotion“ ist Gurke mit 20% nährendem Öl für normale Haut, Ying Yang mit 25% nährendem Öl für normale bis trockene Haut und Monoï mit 30% nährendem Öl für trockene bis sehr trockene Haut enthalten. Somit können Sie zwischen 3 Varianten wählen, je nach Hauttyp.

Wie die neue Garnier „In der Dusche Bodylotion“ angewendet wird, sehen Sie im folgenden VIdeo:

Step 1: Waschen. Normales Duschgel benutzen & abspülen.

Step 2: Auftragen. In der Dusche Bodylotion auf nasser Haut auftragen.

Step 3: Abspülen. Danach abtrocknen und direkt in den Tag starten

hier erfahrt ihr mehr: http://unr.ly/HsKlEu

Copyright Bilder: Garnier

Sponsored by Garnier

7